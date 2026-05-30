30日の京都9R・鳳雛S（ダート1800メートル）は1番人気のイッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が逃げ切りVを飾った。勝ち時計は1分50秒1。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏＜馬主名義・SNSグループ（株）＞の所有馬として注目されている。京都競馬場で愛馬の走りを見届けた堀江氏は「良かったです。本当に強かったですね。（京都への）輸送もクリアしてくれて体重も（前走比2キロ増で）減っていな