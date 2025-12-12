ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 明治安田生命の70代営業職員 顧客から約2億円をだまし取っていた 明治安田生命 ABEMA TIMES 明治安田生命の70代営業職員 顧客から約2億円をだまし取っていた 2025年12月12日 16時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 明治安田生命が、群馬支社所属の70代の女性営業職員について発表した 架空の投資話を持ちかけ、計17人の顧客から約2億円を詐取したとのこと 職員は「私的な交際費に使った」と話しており、11月28日付で懲戒解雇された 記事を読む おすすめ記事 今年の漢字は「熊」に決定 京都・清水寺で発表 2025年12月12日 14時5分 俳優・望月祐治さんが死去 所属事務所が発表「未だ信じられません」 舞台「イケメン戦国」など出演 2025年12月12日 13時34分 「THE FIRST TAKE」初の演歌披露 氷川きよし「きよしのズンドコ節」歴史刻む 2025年12月12日 4時0分 《テレビ朝日本社から転落》規制線とブルーシートで覆われた現場…テレ朝社員は「屋上には天気予報コーナーのスタッフらがいた時間帯だった」 2025年12月11日 13時15分 張本智和に香港のファンから大歓声 中国語で「皆さんにごあいさつします」と呼びかける 「お互いの応援がたくさんあった気持ちのいい試合」 2025年12月11日 21時44分