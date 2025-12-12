明治安田生命ABEMA TIMES

明治安田生命の70代営業職員 顧客から約2億円をだまし取っていた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 明治安田生命が、群馬支社所属の70代の女性営業職員について発表した
  • 架空の投資話を持ちかけ、計17人の顧客から約2億円を詐取したとのこと
  • 職員は「私的な交際費に使った」と話しており、11月28日付で懲戒解雇された
