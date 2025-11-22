大王製紙エリエールレディス2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞大会第2ラウンド終了後の会場は女王戴冠で喜ぶ佐久間朱莉の影で、今季シード選手として戦いながら来年の出場権を喪失し涙を流す選手も現れる、まさに“明と暗”の舞台になった。【写真】新女王誕生！ 花束で祝福そのひとりがツアー通算1勝の黄金世代・吉本ひかる。メルセデス・ランキング（MR）107位で迎え、来年のフル出