実践者はどんな人？ 不動産投資が向いている人の2つ特徴 不動産投資が向いている人、実践している人と一言でいっても、属性や投資目的などは、さまざまです。 そのため、まずは「RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2025年7～9月」にまとめられている不動産投資実践者のデータを紹介します。 年収500万円以上 職業は会社員が多い 一般的に、不動産投資はローンを活用して実践する方が多い