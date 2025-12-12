不動産投資が年収2,000万円の人におすすめの理由 年収2,000万円の方に不動産投資がおすすめの理由は、以下のとおりです。 節税対策の恩恵を受けやすい 有利な条件で融資を受けやすい 複数物件への展開がしやすい それぞれ詳しく解説します。 1. 節税対策の恩恵を受けやすい 年収2,000万円の方は、所得税33％、住民税10％が適用されるため、合計で43％もの税負担を抱えている状況です。 不動産投資では、給与所