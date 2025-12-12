2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。男子日本代表は12日、最後の1枠をかけた決定戦で中国と対戦。しかし9-4で敗れ、五輪への道が断たれました。男子の予選リーグは11日までに全ての試合を終え、1位・中国、2位・アメリカ、3位・日本が五輪出場2枠をかけた決定戦へと駒を進めました。同日にまず予選1位の中国と2位のアメリカが対戦し、アメリカが勝利。出場枠の1つ目を勝ち取りました。そして