お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が11日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方の矢作兼（54）とともに生出演。元サッカー日本代表の鈴木隆行氏（49）とフットサルで対戦したと明かした。小木は同番組内で毎週のようにフットサルをやっていることを明かしている。小木が「この間、隆行、鈴木隆行が来て」と切り出すと、矢作は「小木の天敵？知ってる？鈴木隆行って日本代