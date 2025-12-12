日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2週連続でジブリ作品を届ける。2026年1月2日に『千と千尋の神隠し』（後9：00〜後11：39※放送枠45分拡大、ノーカット）、9日に『かぐや姫の物語』（後9：00〜後11：54※放送枠60分拡大、ノーカット）を放送する。【場面カット】竹から生まれ、美しく成長するかぐや姫『千と千尋の神隠し』は、2001年の夏に公開され、公開後は1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円とい