『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、年間大賞を『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）が受賞した。ガンダムシリーズ関連単語の大賞受賞は、昨年の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』に続き2年連続。同一シリーズの関連単語が連続で大賞を受賞するのは「ネット流行語100」史上初となる。【画像】「ネット流行語100」2025年ランキング100一覧『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで