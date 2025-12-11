【モデルプレス＝2025/12/11】株式会社STARTO ENTERTAINMENTが2025年12月11日、公式サイトを更新。同事務所に所属するアーティストが一堂に集まるコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下、カウコン）の生配信を実施することを発表した。【写真】ともに「カウコン」視聴していた人気女優＆俳優夫婦◆STARTO社「カウコン」生配信決定同月31日、東京ドームにて開催される「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STAR