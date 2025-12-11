１１日前引けの日経平均株価は前営業日比２９３円９１銭安の５万０３０８円８９銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は９億９７８６万株、売買代金概算は２兆５６４０億円。値上がり銘柄数は２６９、対して値下がり銘柄数は１２８４、変わらずは５３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は冴えない地合いだった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ決定を受けて前日に米株高となった流れを引き継ぎ、日経平