１１日前引けの日経平均株価は前営業日比２９３円９１銭安の５万０３０８円８９銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は９億９７８６万株、売買代金概算は２兆５６４０億円。値上がり銘柄数は２６９、対して値下がり銘柄数は１２８４、変わらずは５３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は冴えない地合いだった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ決定を受けて前日に米株高となった流れを引き継ぎ、日経平均は朝方高く寄り付いたものの、すぐに値を消しマイナス圏に沈んだ。前引けの水準がこの日の安値となった。米オラクル＜ORCL＞が決算発表後に時間外で下落し、これが東京市場でも主力のＡＩ・半導体関連株にネガティブな材料として意識された。特に、オラクルとＡＩデータセンター整備計画「スターゲート」で連携するソフトバンクグループ<9984.T>の下げがきつく、日経平均を押し下げた。ＦＯＭＣ後はドル安・円高に振れたこともあって、値下がり銘柄数はプライム全体で８割近くに及んだ。



個別ではソフトバンクＧが大幅安となり、レーザーテック<6920.T>、東京エレクトロン<8035.T>が軟調に推移。三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>、川崎重工業<7012.T>が安く、ファナック<6954.T>も水準を切り下げた。任天堂<7974.T>、サンリオ<8136.T>も値下がり。ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>が急落した。半面、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、フジクラ<5803.T>は堅調。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>がしっかり。三井物産<8031.T>が上昇した。



出所：MINKABU PRESS