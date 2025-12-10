突然ですが、「こんばんは」の正式名称知っていますか？実は簡単な問題です…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「今晩は」でした！「こんばんは」は、もともと「今晩は」と書かれていたあいさつ言葉で、「今晩はご機嫌いかがですか」などの文を省略した形になります。古くは「〜は」の後に文が続くことを前提とした挨拶文でしたが、時代とともに後半部分が省略され、現在のように単独で使われるあいさつとして定着しまし