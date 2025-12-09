ＳＣＲＥＥＮホールディングスが堅調推移。同社は９日、東京ガスとともに低コストグリーン水素の製造に向け、プロトン交換膜（ＰＥＭ）形水電解装置の中核部品である水電解用触媒層付き電解質膜（ＣＣＭ）「ＰＥＸＥＭ（ペクセム）」の量産受注体制を確立したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。国内外の需要に応じて、最大電極面積５０００平方センチメートルの大面積水電解用ＣＣＭを、国内最