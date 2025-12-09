みのやが３日ぶりに反発している。正午ごろに発表した１１月度の月次売上高で、「おかしのまちおか」既存店売上高が前年同月比４．６％増となり、２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客単価が同３．３％増と上昇したことが牽引。客数も同１．３％増と伸長した。なお、全店売上高は同１０．２％増だった。 出所：MINKABU PRESS