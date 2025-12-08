ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î»ñ»º²È¤Ç¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²ñ¼Ò·Ð±Ä¼ÔÌîºê¹¬½õ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£·£·ºÐ¡Ë¤Ë³ÐÀÃºÞ¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢£±¿³¡¦ÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÇÌµºá¡Êµá·º¡¦Ìµ´üÄ¨Ìò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µºÊ¡¢¿ÜÆ£Ááµ®Èï¹ð¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³½é¸øÈ½¤¬£¸Æü¡¢Âçºå¹âºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö£±¿³È½·è¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¸íÇ§¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹µÁÊ´þµÑ¤òµá¤á¡¢Â¨Æü·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤ÏÍèÇ¯£³·î£²£³Æü¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ç¤Ï