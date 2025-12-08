ファミリーマートは12月9日、「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール・エルメ アンソロジー)」監修商品の第3弾として、スイーツ・アイス全3商品を全国のファミリーマートで発売する。「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツ第3弾○ピエール・エルメ アンソロジー監修第3弾同社では2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈するピエール・エ