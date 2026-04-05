北海道の生乳や乳製品を使ったフレッシュなスイーツに注目。さらに「大丸札幌店」などでしか手に入らない、札幌みやげにピッタリなスイーツもレコメンド。? KINOTOYA cafe 大通公園店のオムパフェパフェのような華やかな見た目とふわふわのオムレット生地が人気「焼きたてチーズタルト」で有名な札幌の洋菓子店『きのとや』が手がける大通公園店のカフェでしか味わえないロングセラー。昨年リニューアルし、カスタードプリンが加わ