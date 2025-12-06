インタビューに応じるイランのアラグチ外相＝6日、テヘラン（共同）【テヘラン共同】イランのアラグチ外相は6日、首都テヘランで共同通信と単独会見し、核開発を巡るトランプ米政権との協議について「米国次第で再開する用意がある」と述べた。米イスラエルが6月に攻撃した核施設や周辺が放射性物質で汚染された恐れがあり国際原子力機関（IAEA）の査察再開の障害になっていると主張し、東京電力福島第1原発事故で除染の知見があ