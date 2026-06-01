北朝鮮の出版社が2009年4月に発行した地図。竹島を「独島」と示す表記があった（共同）【北京共同】北朝鮮が昨年刊行した自国の領土を示す地図や書籍に、島根県の竹島（韓国、北朝鮮名・独島）を記載していないことが1日、分かった。これまでは韓国だけでなく北朝鮮も「朝鮮固有の島」だとして領有権を主張し、過去の地図には記載していた。北朝鮮問題に詳しい慶応大の礒崎敦仁教授は「主張を放棄した可能性がある」との見方を示