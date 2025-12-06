◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１２月６日、栗東トレセン武豊騎手と初コンビを組む、ここがラストラン予定のメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）は、レース前日も角馬場から坂路へ。６４秒４―１５秒０で「競走馬生活で最後の調教」を終えた。大林助手は「すごくいいですね」と第一声。続けて「悔いのない仕上げでいけそうです。手応えも十分あり