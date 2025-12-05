地上波唯一のレギュラー怪談番組「初耳怪談」（YouTubeチャンネル登録者数：27.8万人〈12月4日現在〉／テレビ大阪・毎週月曜深夜24:30放送）。今年9月9日に大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』では、万博公式キャラクター・ミャクミャクとのコラボグッズ「おばけミャクミャク」グッズ第1弾を販売し、SNSを中心に大好評を博した。そして、本日12月5日(金) 昼12:00、待望の第2弾グッズの販売が情報解禁・特設サイトにて販