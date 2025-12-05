「おばけミャクミャク」第2弾！ファンの声に応えて、ついに「ぬい」に【大阪・関西万博】
地上波唯一のレギュラー怪談番組「初耳怪談」（YouTubeチャンネル登録者数：27.8万人〈12月4日現在〉／テレビ大阪・毎週月曜深夜24:30放送）。今年9月9日に大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』では、万博公式キャラクター・ミャクミャクとのコラボグッズ「おばけミャクミャク」グッズ第1弾を販売し、SNSを中心に大好評を博した。そして、本日12月5日(金) 昼12:00、待望の第2弾グッズの販売が情報解禁・特設サイトにて販売開始した。数量限定となっている。※ぬいぐるみキーホルダーのみ予約販売／新商品それぞれ発送時期が異なる
■初耳怪談EXPO&ミャクミャク 第2弾コラボグッズ ラインナップ
今回販売するのは、新作のぬいぐるみキーホルダー・パーカー（ホワイト／ブラック）・マグカップ、また「初耳怪談EXPO」では会場限定販売だったチャーム付きアクリルキーホルダーの全4種類。
©Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
〇 EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】：ぬいぐるみキーホルダー／4,200円（税込）
※本商品のみ予約販売
予約販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜2026年1月20日(火) 昼12:00まで
発送時期：2026年4月上旬以降順次発送※混雑によっては少しお時間を頂く場合もある。
注意事項：
・本商品のみ予約販売となり、他商品と発送時期が異なる。
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2026年4月上旬以降となる。
・他商品を先に受け取りたい場合、本商品とカートを分けて購入すること。
〇 EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】：パーカー ホワイト・ブラック (M・L・XL)／8,500円（税込）
販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜※予定数量に達し次第終了
発送時期：2025年12月22日以降順次発送
注意事項：
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2025年月12月22日以降となる。
・他商品を先に受け取りたい場合、本商品とカートを分けて購入すること。
〇 EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】：マグカップ／1,900円（税込）
販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜※予定数量に達し次第終了
発送時期：2025年12月22日以降順次発送
注意事項：
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2025年月12月22日以降となる。
・他商品を先に受け取りたい場合、本商品とカートを分けて購入すること。
〇 EXPO2025 ミャクミャク【初耳怪談 EXPO】：チャーム付きアクリルキーホルダー／900円（税込）
販売期間：2025年12月5日(金) 昼12:00〜※予定数量に達し次第終了
発送時期：2025年12月22日以降順次発送
注意事項：
・他商品と同時に購入した場合、発送は全て2025年月12月22日以降となる。
・他商品を先に受け取りたい場合、本商品とカートを分けて購入すること。
