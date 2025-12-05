警察や消防によりますと、5日午後4時半ごろ、神奈川県川崎市川崎区で「工場で火災がおきている」などと職員から119番通報がありました。現場は工場が集まるエリアで、リサイクルセンターから火が出ているということです。今のところ、ケガ人や逃げ遅れた人がいるかどうか不明だということです。現在、消防が消火活動を急いでいます。