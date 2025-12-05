TBSの良原安美（あみ）アナウンサーが12月5日、自身のInstagramに《年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを退社します》と投稿し、同日に出演したラジオ『今田耕司のお耳拝借！金曜日』（TBSラジオ）でも、退社を生報告した。「良原アナは立教大学を卒業後、TBSに入社しました。同期には田村真子アナ、宇賀神メグアナらがいます。退社の理由について、Instagramでは《自らのキャリアと向き合い、新