私はミサト。夫ヒロトと、1歳の娘シオリがいます。義母は育児の方針も家事の仕方も「自分のやり方が正しい」と押し付けてきます。頻繁に家に来られてわが物顔で振るまわれ、私はグッタリ。しかし夫は「それくらい我慢できないの？」とまともに取り合ってくれません。妹のマイに励まされ、私は離婚も覚悟で夫に思いをぶつけようと決めました。このままでは私の心が壊れてしまいます。我慢しつづけていずれ破綻する結婚生活なら、今