＜義母がしんどい…＞「母さんと上手くやってよ」に失望。守ってくれない夫は…不要！【第5話まんが】
私はミサト。夫ヒロトと、1歳の娘シオリがいます。義母は育児の方針も家事の仕方も「自分のやり方が正しい」と押し付けてきます。頻繁に家に来られてわが物顔で振るまわれ、私はグッタリ。しかし夫は「それくらい我慢できないの？」とまともに取り合ってくれません。妹のマイに励まされ、私は離婚も覚悟で夫に思いをぶつけようと決めました。このままでは私の心が壊れてしまいます。我慢しつづけていずれ破綻する結婚生活なら、今、行動に移したほうがいいのだと思います。
「うちの母さんと上手くやれないの？」そのとき、私ははっきりと気が付きました。夫は自分の妻子よりも、あくまでも母親が優先。母親がどんな振る舞いをしたって、我慢して合わせられる妻であってほしいのです。自然と、私の気持ちはどんどん冷めていきました。
「離婚します」私はそう言い放つと、次の日には離婚届を取りに行きました。夫はあっけに取られた様子でしたが、私の決意が固いとわかると最終的に離婚届を記入しました。妻子よりも母親優先なのは最後まで変わりませんでした。
離婚後、私は実家の近くにアパートを借りて復職しました。もう誰にも生活を乱されることはありません。今はシオリと2人での日々を穏やかに過ごしています。
義母から受けた言動は、一つひとつを考えればささいなことだったかもしれません。でも、それが際限なく続くと、心は少しずつ削られていってしまいます。夫が私のことを守るつもりはなさそうだったから、心が壊れる前に離れる決断をしました。
これからは誰にも干渉されることなく、私らしいペースで人生を歩んでいきたいと思います。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子
