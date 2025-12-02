近年副業やふるさと納税利用者が急増していますが、その一方で申告ミスや未申告による“損失”も課題となっています。この問題をサポートしてくれるのが、ベネフィット・ワンと会計バンクが11月27日に発表した新サービス「ベネステ確定申告」です。■戻るはずの税金が戻らないという課題を解決する新サービス「ベネステ確定申告」副業を行う人は年々増え続け、2022年には全国で332万人に達しました。10年間で約4割増えているそう。