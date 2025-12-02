12月に入り、冬のボーナス支給の話題が増えてきた。懐が潤う人がいる一方で、厳しい現実に直面した人もいるようだ。東京都の40代女性の夫はITエンジニアとしてインフラ全般を担当しており、年収は1100万円ほどあるという。しかし夫の勤務先のボーナス事情にショックを受けている。「去年まで50万くらいだったのに、今年はまさかの０円でした」なんと支給額がゼロになってしまったのだ。理由は会社の経営状況にあった。（文：篠原み