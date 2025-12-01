人気アニメ「弱虫ペダル」金城真護役、「BLEACH」茶渡泰虎役などを務める声優の安元洋貴（48）が玉突き事故に遭ったことを1日、所属事務所が公式サイトで発表した。事務所は「本日、弊社所属の安元洋貴が交通事故玉突き事故）にあった為、本日放送の『声優と夜あそび』の出演を見合わせて頂くことをご報告いたします」と発表した。「番組を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご迷