声優林原めぐみ（59）が24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0時）に出演。4月18日に61歳で亡くなったアニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じた声優山崎和佳奈さんを追悼した。林原は「名探偵コナン」で灰原哀役として山崎さんと共演。リスナーのメールを読み上げる形で追悼した。「そして代表して1枚、本当に本当にたくさんいただきました。心して読みます」と切り出した。ラジオネームを読み上げ