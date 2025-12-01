皆さんは今まで、気がつかないうちに「非常識なことをしていた」…と反省したことはありますか？人を傷つけてしまったり、無神経なことをしてしまったりした経験がある方もいらっしゃるかもしれません。だけど、それはその後の意識一つで変わることができます。友達の価値観の違いを描いた、人間まおさんの『ガソリン代どうする？』をダイジェストでご紹介します。相対する、2人の友人の考え。皆さんはどちらに共感するでしょうか