「ガソリン代」は割り勘かそれとも？運転してくれた人への感謝の気持ちに相対する価値観【ママリ】

皆さんは今まで、気がつかないうちに「非常識なことをしていた」…と反省したことはありますか？人を傷つけてしまったり、無神経なことをしてしまったりした経験がある方もいらっしゃるかもしれません。だけど、それはその後の意識一つで変わることができます。友達の価値観の違いを描いた、人間まおさんの『ガソリン代どうする？』をダイジェストでご紹介します。相対する、2人の友人の考え。皆さんはどちらに共感するでしょうか。

運転することが当たり前…

すみれさんの大学時代からの友人、あいとゆっきーと定期的に集まる3人。ですが、すみれさんにはある悩みが…。



度々、開催される3人旅。運転はいつもすみれさんです。その度に旅行の下調べなど、念入りに準備をし、大変な思いをしてきました。楽しいこともあるから…と、片目をつぶっていましたが、運転を任されると、心の中では「またか」と思ってしまうすみれさんでした。

心変わりをした友人と何も変わらない友人…

あいはすみれさんたち以外と出かけ、衝撃を受けました。ガソリン代は運転手を外した人数で割り勘。さらには、運転手にちょっとしたお礼を用意していたのです。当然、今までそんなことをしてこなかった、あい。運転することが、どれだけ大変なことかを理解し、素直にすみれさんに今までのことを謝罪します。



一方、その話を聞いても、納得できないゆっきー。確かに、友人といけば、ガソリン代がかからない…ということだけを聞くと、お得に感じるかもしれません。しかし、すみれさんは今まで、あいとゆっきーが楽しんでくれるように、念入りに計画を立てたり、準備をしたりとたくさんの努力もしてきました。



誰がどのくらい負担になっているか、見えにくいことはあるかもしれません。しかし、見えない部分には目を向けず、一部の特権だけを見て不平等を訴えるのは、思いやりがないようにも感じられますね。

大切なことは、相手への思いやり

ガソリン代を割り勘にするか、運転した人を除いて払うか、そこから価値観の違いが明らかになりました。



ささいなことかもしれませんが、小さな気遣いや、どれだけ相手の状況を理解できるか…という分かれ道を目の当たりにしましたね。



ガソリン代やお礼を渡すことが大事なのではなく、大切なのは、代わりに運転をしてくれた人への感謝と気遣いなのではないでしょうか。

