アクアライン [東証Ｇ] が12月1日大引け後(16:15)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の5000万円の黒字→4億9400万円の赤字(前期は3億4600万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の4億6200万円の黒字→8200万円の赤字(前年同期は3億8900万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算に