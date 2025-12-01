À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¦Ì's¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¡Ë¤Î¿·ÅÄ·Ã³¤¤¬1Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·17Ç¯¤«¤é8Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¡¢11·î30Æü¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¼õ¤±¡¢Âà½ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£