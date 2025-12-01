◇サッカーJ1リーグ第37節 神戸0-0FC東京(11月30日、ノエビアスタジアム神戸)J1リーグ3連覇を逃したヴィッセル神戸。11月30日はホーム最終戦が行われ、試合後のセレモニーでは吉田孝行監督が今季限りでの退任を表明しました。本拠地最終戦となった第37節のFC東京戦は0-0の引き分け。すでに3連覇の可能性がなくなっていたチームは、順位を2つ下げ5位に転落。2位浮上の可能性が消滅しました。試合後に行われたセレモニーで吉田監督は