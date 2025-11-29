¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÈ¬ÌÚ°¡´õ»ÒLOVE¡õMELODY¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹Ç¯¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Î»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Îº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤¹¤ìÀ¼¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï1½µ´Ö¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤À¤Ã¤¿¤Ç