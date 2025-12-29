プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「キノコソースがけステーキ」 「カマンベールのハチミツがけ」 「焼きナスの生ハム巻き」 の全3品。 ステーキ、チーズ、生ハム・・・ワインに合うメニューが勢ぞろい！【主菜】キノコソースがけステーキ 少し酸味のきいたソースと一緒に召し上がれ！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：681Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希