根拠に基づいたオーダーメード型指導…千葉の学童野球チーム「ASAI KIDS・UNITED」創部からわずか3年でNPBジュニアに2選手を送り出すなど、千葉県内で強豪チームへと急成長を遂げている千葉県東金市の学童野球チーム「ASAI KIDS・UNITED」（アサイキッズ・ユナイテッド、以下アサイキッズ）。年間計画に基づいたチーム強化と、選手個々の体の成長段階や性格、目標に合わせた「全選手オーダーメード」の指導で保護者からの信頼を