いよいよ軽油は「税率分」の値下げ水準へ2025年11月28日、ガソリン税と軽油引取税の暫定税率の廃止法が参院本会議で全会一致で可決。これによりそれぞれの暫定税率はガソリンが12月31日、軽油が2026年4月1日に廃止となります。足元では、前日の27日から、ガソリンおよび軽油に対する補助金がさらに拡充。燃料価格の実質的な引き下げが段階的に進んでいます。【画像】知らなかった！ これが給油口の中身です！ 画像を見る！（30