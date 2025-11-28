【モデルプレス＝2025/11/28】映画『ホーム・アローン』が、12月19日に日本テレビ系『金曜ロードショー』（よる9時〜／放送枠10分拡大）で放送されることが決定した。【写真】「ホーム・アローン」主人公ケビン、泥棒と一触即発の緊張シーン◆「ホーム・アローン」金曜ロードショーで放送決定『ホーム・アローン』は、日本では1991年に公開され、主人公ケビン役のマコーレー・カルキンを一気にスターダムに押し上げた空前のヒット