菊水ホールディングスが３日続伸している。２７日の取引終了後に自社株１１０万株（消却前発行済み株数の１１．１１％）を１２月２２日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は８８０万株となる。 出所：MINKABU PRESS