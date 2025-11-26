「真っ暗な瀬戸内海」を約4時間半漂流 今年7月の未明、岡山県倉敷市の高梁川に架かる橋から、27歳の男性が転落する事故がありました。 【画像をみる】深夜0時過ぎどんなところから男性は海に転落した？ 男性は瀬戸内海まで流され、約4時間半にわたり漂流したのち、奇跡的に船に発見され救助されました。 男性の命を救った船の乗務員11人に、水島海上保安部からきょう（26日）感謝状が贈られました。 飲酒しながら散歩中の男