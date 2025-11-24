『SASUKE2025 ～第43回大会～』（TBS系）が、12月24日、25日18時から計8時間にわたり放送される。 （関連：【画像あり】『SASUKE2025 ～第43回大会～』出演のSnow Man 岩本照、WEST. 茺田崇裕ら） 番組初の2夜連続放送となる今回は、“今年の顔”となる100人が緑山に集結し、完全制覇に挑む。トップバッターは『キングオブコント2025』王者に輝いたロングコートダディ 兎。その他
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 風船おじさん いまだ行方不明
- 2. 火事で男性1人死亡 歌舞伎俳優か
- 3. 足立区の火事で片岡亀蔵さん死亡
- 4. 実は私…妻の告白で離婚考える
- 5. 紅白aespa問題 有吉が「抵抗」か
- 6. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
- 7. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
- 8. にやり 死刑判決にガッツポーズ
- 9. 足立区11人死傷 窃盗容疑で逮捕
- 10. 宮野真守 声優5年目頃の月収は
- 1. 火事で男性1人死亡 歌舞伎俳優か
- 2. 足立区の火事で片岡亀蔵さん死亡
- 3. にやり 死刑判決にガッツポーズ
- 4. 足立区11人死傷 窃盗容疑で逮捕
- 5. いまは会話も難しい 6歳が難病に
- 6. ひき逃げで11人けが 2人が重体か
- 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 8. 盗まれた車が歩行者らはね80代男性死亡…20代女性が意識不明の重体 男女10人重軽傷 逃走した運転手の男を聴取
- 9. 足立区ひき逃げ 男を任意同行へ
- 10. 「電話かける人は仕事できない」
- 1. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
- 2. 来年４月から徴収始まる「子ども・子育て支援金」、月収５０万円なら月６００円程度…健保連が試算
- 3. 首相は中国に真意説明を 立民・野田代表、関係改善に向け
- 4. 石破氏 これ以上はできなかった
- 5. 高市内閣の対中姿勢 56%が評価
- 6. 鈴木農相は「最も厄介なタイプ」
- 7. 石破前首相、自公の連立解消「正しいとは思っていない」「進み過ぎる時に『待った』をしてくれた」
- 8. 高市氏 G20で中国首相と会話なし
- 9. 高市内閣 支持率72%と高水準維持
- 10. 高市首相「超弾丸出張」の舞台裏
- 1. 中国 高市首相を「批判」し非難
- 2. 娘を装飾品扱い? 韓国女優が物議
- 3. 香港 日本側との交流を停止か
- 4. ウォン首相 高市早苗氏に言及
- 5. 韓国で「中国ヘイト」が拡大
- 6. ケネディ氏の孫、余命1年未満
- 7. 大谷翔平選手のホームランボール、約4200万円で落札
- 8. 支払う代わりに 性的サービスを
- 9. 登山道で排便させる? 韓国物議
- 10. 「キノコ雲」騒動に韓報道も反応
- 1. ユニクロ感謝祭で買うべきもの
- 2. なぜ「武蔵小杉」が最強なのか
- 3. 高市首相のバッグ 全国から注文
- 4. 「ゴンチャ」客が頼む意外な一杯
- 5. 水産物の輸入停止 172社に影響か
- 6. なぜか出世しない人とは 理由
- 7. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
- 8. おむすび権米衛 米高騰も安い訳
- 9. 息子に継がせない シェフの決断
- 10. 「UNDER ARMOUR」が最大62%OFFに
- 1. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
- 2. まるでこたつソックスが22%OFFに
- 3. 珈琲や炭酸水などが最大45%OFFに
- 4. インスタント麺がAmazonで半額に
- 5. Black Friday 売れ筋商品TOP20
- 6. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
- 7. Amazonで「エアライダー」が安い
- 8. 24日0時からiPhoneがSALE価格に
- 9. 朝までぐっすり 100万個売れた枕
- 10. Amazonセール開幕 注目商品は?
- 1. 北中米W杯 日本が出場国で7位
- 2. 阪神優勝パレード 報道陣に指摘
- 3. つば九郎が「来季帰ってきます」
- 4. 大谷の衝撃弾 米番組に出演
- 5. WIN5でまた億超え 4億3480万円超
- 6. 「アイドル雑誌の表紙みたい」妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮犲蠅弔覆ジャンプ写真瓩紡臠振繊1番高く跳んだのは…「本当にファミリーですね」の声
- 7. 「怖くて怖くて...」女子駅伝
- 8. 大谷と本塁打王争ったが退団宣告
- 9. C・ロナ 衝撃のスーパーゴール
- 10. 前田選手の妻明かす「交友関係」
- 1. 実は私…妻の告白で離婚考える
- 2. 紅白aespa問題 有吉が「抵抗」か
- 3. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
- 4. 宮野真守 声優5年目頃の月収は
- 5. 車が歩道に突っ込む 10人ケガか
- 6. 今田美桜の姿ない CM女王消滅か
- 7. 犬に噛まれた女優 もう1つの試練
- 8. 離婚し7年も同居 同じ布団で寝る
- 9. KAT-TUN解散後ライブで衝撃光景
- 10. すき家ローストビーフ丼 休止へ
- 1. 成城石井 待望の初クッキー缶
- 2. 「芦原町」はなんて読む？大阪民には簡単？
- 3. 20代で老人並みに…涙止まらず
- 4. 若い男女に「腰パン」が再流行中
- 5. 妊活 理想のタイミングと頻度
- 6. 髪黒いですね 執拗な美容師
- 7. GU「黒タートル」の着こなし術
- 8. 営みがある→満足とは限らない
- 9. 運動会での応援 配慮足りず傷
- 10. 既婚と嘘 中華料理屋でショック