『SASUKE2025 ～第43回大会～』（TBS系）が、12月24日、25日18時から計8時間にわたり放送される。

番組初の2夜連続放送となる今回は、“今年の顔”となる100人が緑山に集結し、完全制覇に挑む。トップバッターは『キングオブコント2025』王者に輝いたロングコートダディ 兎。その他、初登場のバッテリィズ エースや、さや香 石井、きしたかの 高野正成など芸人たちが出演する。

スポーツ界からは、『東京2025世界陸上』走高跳でファイナリストに上り詰めた瀬古優斗や、パリ五輪金メダリストの角田夏実、文田健一郎が参戦。さらに、杉谷拳士は先輩 中田翔の応援を背に挑戦する。

また、M!LKから塩粼太智が初登場。YouTube界からは、HIKAKINや、5人グループ リアルピースのかちょーが初参戦。えなこは、この日限りのサンタ衣装でクリスマスの夜を盛り上げる。

過去10回出場してきたSnow Man 岩本照は、コンディション不良のため当日、無念の辞退。それでも「最後まで皆の『SASUKE』を生で見たい、そして色んな人たちの思いも背負ってこれからも『SASUKE』に挑ませてもらいたい」と、大好きな『SASUKE』に出場する仲間たちに最後まで熱い声援を送り続ける。

さらに、元祖『SASUKE』アイドルとしてこれまで11回出場してきたA.B.C-Z 塚田僚一は、今回が最後の出場に。過去3度、2ndステージ出場の実績がある塚田は「感謝の気持ちをもって挑みたい」と意気込みを語る。加えて、昨年に続きWEST. 茺田崇裕、B&ZAI 菅田琳寧もクリアを目指す。

最年長の山田勝己は、還暦で33回目の挑戦を迎える。一方、昨年、史上最年少の16歳で3rdステージ進出を果たした山田率いる山田軍団 黒虎の中島結太は、史上最年少の完全制覇へ静かに闘志を燃やす。昨年結婚を発表した“サスケくん”こと森本裕介は、史上最多3回目の完全制覇に挑む。

また、BS-TBSでは12月13日21時より『SASUKE甲子園2025』を放送。優勝高校のメンバー3人には本戦の出場権が与えられる。さらに、公式YouTube『SASUKEチャンネル』にて配信中のアイドル予選会から、人気アイドルたちが参戦。なお、500人が参加した今年のトライアウトは、TVer、TBS FREEにて配信予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）