元自民党参院議員の武見敬三氏が２３日、テレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」で、企業・団体献金の禁止について、「東京選挙区なんて無理」と発言。阿川佐和子らから「なんで？」とツッコまれる一幕があった。この日は維新の吉村洋文代表をゲストに迎えて議論。その中で日本維新の会と自民党の企業・団体献金の考え方の違いが話題となった。日本維新の会は企業・団体献金は禁止しているが、自民党は企業・団体献金を受