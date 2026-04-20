2026年4月19日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）はアメリカ、中国、ロシアに対して日本はどう向き合うかを話題にしたが、中国出身のジャーナリスト周来友さんは「中国とロシアの立場は完全に逆転した。中国がなければ、もうロシアはあり得ない、もちろん公には言えないけど」と挑発的な発言して、大激論となった。ロシア出身「全方向に敵意を向けなくてよくない？」周さんの発言を聞いたロシア出身の小原ブラス