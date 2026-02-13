生物としての人間にはどのような特徴があるのか。解剖学者の養老孟司さんとエッセイストの阿川佐和子さんとの対談を収録した『男女の壁』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Yue_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yue_■クモの求愛は「命がけ」である【養老】動物の性行動を調べるとホントにおもしろいんですよ。蜘蛛(くも)はだいたいメスのほうが体がデカくて、オスのほうが小さい。で、両方