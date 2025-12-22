テレビ朝日系討論バラエティー「ビートたけしのTVタックル」は2025年12月21日放送で「悪化する日中関係」を取り上げ、賑やかなパンダ論争となった。「早めに戻しますっていうのも、嫌がらせなんですか」まず、司会の阿川佐和子さん（エッセイスト）は、「今回の日本の（高市首相の）発言に対して、パンダは早めに戻しますっていうのも、嫌がらせなんですか。あんな怖い顔（中国外務省副報道局長）でパンダ返せってとか、いろいろ言