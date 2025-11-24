たくさん寝ているはずなのに、なぜか疲れが取れない…。それは、休息では取れない「疲れ」を抱えているからだ。「朝からダルい、重い」といった疲労の正体を、延べ50万人以上の患者を診てきた脳神経外科の医師が明かす。※本稿は、菅原道仁『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。疲れには「体の疲れ」と「脳の疲れ」があるみなさんはどんなときに「疲れた」と感じま